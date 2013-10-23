Прокуратура просит суд арестовать Маркова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель прокуратуры заявил сегодня на судебном заседании, мотивируя свою позицию тем, что, находясь на свободе, Марков может скрываться от следствия или препятствовать установлению истины по делу.

В свою очередь, сторона защиты экс-депутата просила суд избрать для Маркова меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в частности, отпустить его на свободу под внесение денежного залога.

Сам Марков отметил, что не чувствует себя виновным. “Я не понимаю, почему я здесь нахожусь, но если нужно стране, я готов сидеть”, - сказал он.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

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Как сообщал УНИАН, Марков был задержан 22 октября во время допроса в здании Одесского областного управления внутренних дел.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, ему инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. В милиции напомнили, что речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Марков подозревают в организации избиения участников этой акции, а также непосредственно в самом избиении пикетчиков.

Сегодня ночью Марков был отправлен в Киев, где Печерский райсуд должен избрать ему меру пресечения.

Справка УНИАН. 12 сентября 2013 года Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию народного депутата Маркова. Суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе № 133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска в ЦИК являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

17 сентября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что Марков вышел из состава фракции Партии регионов.

20 сентября Рыбак официально объявил решение ВАСУ о прекращении полномочий депутата Маркова и заверил, что это решение суда будет выполнено. Впоследствии он заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не насчитывается, а его карточка для голосования заблокирована.