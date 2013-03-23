Снегопад парализовал Киев: все подробности (фото, видео)

Киев продолжает стоять в пробках из-за снегопада, который не прекращается со вчерашнего вечера. Из-за сложных метеоусловий движение центром столицы было полностью парализовано.

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Во дворах протоптаны узенькие дорожки, но чтобы пройти, не замочив ноги, нужны высокие резиновые сапоги. Два человека разойтись не могут, приходится ступать в снег.

Некоторые в таких условиях умудрились покататься на сноуборде по улицам столицы, зацепившись за автомобиль.

Снега насыпало по высоту лавочек. Машины, оставленные вчера, заметены так, как будто хозяева бросили их на всю зиму. Некоторые водители упорно раскапывают свои авто и даже пытаются завести их, сообщает Сегодня.

Остановки общественного транспорта девственно чисты, на них полметра снега. Киевляне даже не надеются сесть на автобус или троллейбус. Общественного транспорта на улицах нет вообще. А некоторым пассажирам ночью пришлось выталкивать тролейбус из сугроба.

По данным сервиса Яндекс.Пробки уровень заторов на дорогах Киева составлял 10 из 10 возможных баллов. Передвигаться по городу можно было либо пешком или под землей. Метро - единственный вид транспорта, который еще работает в городе.

Из-за таких сложностей въезд фур и грузовиков в Киев временно ограничен - "на время осложнения погодных условий".

Коммунальщики не успевали убирать снег, в частности и из-за заторов. Милиции приходилось перекрывать дороги, чтобы дать проехать коммунальщикам. Они уверяют, что работают на полную мощность.

Киевляне оставляли маршрутки, троллейбусы и шли пешком, а водители просто бросали свои авто на обочине и пересаживались на метро. Вчера из-за большого потока пассажиров на некоторых станциях метро закончились жетоны.

На утро субботы пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Киеве затруднено движение автотранспорта на 7 участках дорог, сообщает ТСН.

В течении суток из заторов были освобождены 205 грузовиков, 443 легковых автомобиля, 62 автобуса и 9 троллейбусов, а к расчистке дорог привлечено 253 единицы снегоуборочной техники и 400 работников Киевавтодора.

Трамваи местами брошенны прямо на заснеженных путях, а маршрутки на некоторых направлениях даже не выезжали.

Снег также сорвал график движения поездов на столичной железной дороге. Выбраться из Киева на выходные или вовремя прибыть в столицу вечером в пятницу и в ночь на субботу было очень непросто.

В субботу утром, по данным "Укрзализныци", прибытие ряда пассажирских поездов до Киева также задерживалось из-за ухудшения погодных условий и сильных снегопадов.