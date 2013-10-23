В ПР обеспокоены перспективами сотрудничества Украины и ТС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергея Кивалова, «суть воззвания сводится к тому, что народные избранники хотят иметь четкое представление о выборе интеграционных приоритетов Украины».

В частности, подписанты заявляют: «Поддерживая интеграционные законопроекты, мы в то же время испытываем беспокойство относительно перспектив торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией и другими странами ТС. Традиционные рынки сбыта украинских товаров, особенно машиностроения, устоявшиеся кооперационные связи, совместные инвестиционные проекты, человеческие контакты и многое другое, не позволяет пренебрегать такими чрезвычайно важными возможностями для успешного развития нашей отечественной экономики».

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Как говорится в сообщении, комментируя появление такого обращения, Кивалов отметил очевидность того, что отношения Украины с Российской Федерацией «мягко говоря, несколько охладели».

«Наше обращение не содержит призыва вступить в ТС. Мы хотим понять, существует ли комплексная программа активизации торгово-экономических отношений с Россией, Беларусью и Казахстаном. Это не праздный интерес. Эти вопросы нам очень активно задают наши избиратели», - подчеркнул Кивалов, добавив, что во главе угла должны стоять исключительно интересы Украины.