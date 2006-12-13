СБУ отрицает радиоактивное загрязнение в Ровно

СБУ отрицает наличие большого количества радиоактивного вещества в Ривне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, «речь может идти о нескольких граммах (менее 10) цезия-137».

Как отметили в СБУ, это стандартная норма химического элемента, который используется в промышленности.

По информации сотрудников СБУ, такое количество данного радиоактивного элемента не может нести угрозы местности и людям.

Кроме того, как отметили в СБУ, никакого радиоактивного следа заражения внешней среды, где был найден цезий-137, нет. В месте хранения этих веществ ведется контроль.

Тем не менее, следствием относительно выявления у посторонних лиц данного вещества занимаются органы прокуратуры.