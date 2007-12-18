В НУ-НС просят не сыпать соль на две раны

После официального объявления результатов голосования за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины состоится заседание фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Вячеслав КОВАЛЬ (НУ-НС).

По его словам, члены фракции будут окончательно согласовывать кандидатуры на министерские должности.

На вопрос, все ли кандидатуры согласованы на данный момент, В.КОВАЛЬ ответил: «Не сыпьте соль на рану». По его словам, идет речь «минимум, о двух ранах», то есть о кандидатуре на должность министра по вопросам аграрной политики, поскольку кандидатура Юрия МЕЛЬНИКА является дискуссионной, и кандидатуру Василия КРЕМЕНЯ на должность министра образования и науки.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря заместитель председателя фракции НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ заявил, что после назначения премьер-министра фракция “Наша Украина – Народная самооборона” окончательно согласует каждую кандидатуру в правительство.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, до согласования всех кандидатур на заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона” не предложит ни одного из претендентов.