Батькивщина и Свобода обменялись послами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ВО «Батькивщина».

Одновременно свой съезд проводит ВО «Свобода». На нем присутствует представитель «Батькивщины» Николай Томенко. На съезд «Батькивщины» прибыл представитель «Свободы» Игорь Швайка.

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Съезд ВО «Батькивщина» начался с зачитывания письма-обращения председателя партии Юлии Тимошенко.