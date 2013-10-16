Батькивщина и Свобода обменялись послами
12:07, 16 октября 2013Политика
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В Киеве начался съезд Всеукраинского объединения «Батькивщина», посвященный выдвижению кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах на повторных выборах в Верховную Раду 15 декабря 2013 года
Томенко стал делегатом от Батькивщины на съезде Свободы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба ВО «Батькивщина».
Одновременно свой съезд проводит ВО «Свобода». На нем присутствует представитель «Батькивщины» Николай Томенко. На съезд «Батькивщины» прибыл представитель «Свободы» Игорь Швайка.
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Съезд ВО «Батькивщина» начался с зачитывания письма-обращения председателя партии Юлии Тимошенко.
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