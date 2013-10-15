Пресс-конференция «Кому на селе жить хорошо?»
17 октября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция «Кому на селе жить хорошо?»
В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты второго всеукраинского исследования «Социально-экономическое положение современного украинского села», проведенного Институтом Горшенина при поддержке собственника группы компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.
Организатор – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Главные проблемы Украины глазами жителей села.
2. Моральность украинского села: развенчание мифов.
3. Сколько можно заработать в современном селе?
4. Ожидают ли Украину крестьянские бунты?
5. Насколько увеличилось количество интернет-пользователей в украинских селах за последние 2 года?
Участники пресс-конференции:
1. ОЛЕГ БАХМАТЮК – генеральный директор группы компаний «Укрлендфарминг»
2. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА – эксперт департамента исследований Института Горшенина
3. ВЛАДИМИР ЗАСТАВА – эксперт Института Горшенина
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