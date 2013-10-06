В Харькове коммунисты проводят собрание за Таможенный союз

Как передает корреспондент УНИАН, собрание, инициированное областной организацией Коммунистической партии Украины, проходят на улице Рязанской вблизи стадиона «Динамо» в центральной части города.

Люди держат флаги с символикой Коммунистической партии Украины и общественных организаций «Украинский выбор», «Оплот», а также транспаранты с надписями «Янукович, мы хотим в Таможенный союз», «Харьковчане за всеукраинский референдум за Таможенный союз», «Власть принадлежит народу», «В Таможенном союзе будет работа и зарплата», «Украине в Таможенном союзе быть!», ««Да» союзу братских народов», «Проведем референдум, вернем власть народу».

Активисты собирают подписи за проведение референдума по вопросу вступления Украины в Таможенный союз, а также проводят регистрацию участников собрания.

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Первый секретарь Харьковского областного комитета КПУ Алла Александровская, открывая собрание, сообщила, что уже зарегистрировались более 2,2 тысяч человек.

Выступая перед собравшимися, Александровская выразила убеждение, что вступление Украины в Таможенный союз даст много экономических преимуществ, в частности «дешевый газ» и возможность продавать товары на рынки стран - участниц объединения.

В то же время, по мнению коммунистки, вступление Украины в Европейский Союз приведет к тому, что многие украинских предприятий будут вынуждены остановиться из-за прихода на рынок мощных европейских производителей. Кроме того, по ее мнению, вступление Украины в Евросоюз нарушит традиционные экономические связи с Россией.