Азаров пообещал взять евроинтеграцию в свои руки

Об этом он заявил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook.

"Сегодня я провел совещание с участием министров, вице-премьеров по выполнению нашего Плана действий по работе с Европейским Союзом. Программа на этот год представляется очень интенсивной и требующей координации усилий многих министерств и ведомств. И поэтому всю работу по этой координации буду проводить я как премьер-министр, тем самым поднимая уровень решения проблем на самый высокий уровень в правительстве", - сказал Н.Азаров.

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По его мнению, это показывает решимость и готовность правительства сделать все необходимое для того, чтобы подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялось в этом году.

"На сегодняшнем совещании мы также рассмотрели те вопросы, которые поднимались в плане нашего переговорного процесса со Всемирной торговой организацией, и наметили несколько компромиссных вариантов, которые мы будем обсуждать с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул глава правительства.