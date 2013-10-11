Сергиенко и Павелко исключены из фракциии "Батькивщина" - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от “Батькивщины” Арсен Аваков.

“Сегодня решением фракции было принято решение и мы проголосовали за исключение двух наших в прошлом коллег - Павелко и Сергиенко - из членов фракции”, - сказал он.

По словам Авакова, этот вопрос обсуждался около 40 минут, и свою позицию на обсуждении высказал Павелко.

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Как сказал Аваков, «в ситуации с Сергиенко мы имеем стопроцентный коллаборационизм». «Когда человек откровенно на протяжении всего вчерашнего дня голосовал по списку, который заранее ему готовило провластное большинство, мотивируя своими личными интересами», - объяснил он.

В отношении Павелко Аваков сказал: «Кто-то говорит, что это семейный подряд. Они с Сергиенко родственники». «Я скажу иначе: что есть понимание, при котором большинство фракции не чувствуют, что это член нашей команды», - сказал он и отметил, что это воплощается, в частности, в определенных действиях с голосованием и в той позиции, которую во фракции занимает Павелко.

«Правильнее и честнее определиться: ты работаешь по оппозиционной программе во фракции “Батькивщина" или ты занимаешься другой политической деятельностью», - заявил Аваков.

На вопрос журналистов, исключен ли Павелко из фракции из-за его позиции в отношении «Фронта Змін», Аваков сказал, что этот депутат был исключен без каких-либо подобных формулировок.

«На пресс-конференции относительно реструктуризации «Фронта Змін», а точнее - присоединение его к «Батькивщине» был и другой наш депутат Полочанинов. К нему как к члену фракции нет вопросов. Это не исключение, которое происходит из-за того, что ты хочешь создать другую партию, - мы тебя исключаем. Речь идет о других конкретных действиях, которые не оставляют сомнений членам фракции, что Павелко не член нашей команды», - сказал Аваков.