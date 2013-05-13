Источник: Нардепы, не голосовавшие за отставку Кабмина, отделались предупреждением

На заседании фракции “ Батькивщина ” объявлено предупреждение 7 народным депутатам из фракции, которые не голосовали за отставку правительства.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции “ Батькивщина ”.

На данное время официальных сообщений по этому поводу пока нет.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

За данное решение проголосовали лишь 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку правительства не голосовали 7 депутатов от " Батькивщины ". Так, согласно результатам, не голосовали за выражение недоверия правительству 7 народных депутатов из фракции “ Батькивщина ”: Николай Мартиненко, Андрей Павелко, Леонид Сергиенко, Андрей Шевченко, Виталий Данилов, Денис Дзензерский, Сергей Фаермарк.

Ряд областных и городских организаций партии “Батькивщина” выдвинули требование исключить из одноименной фракции в ВР народных депутатов, которые не голосовали за недоверие правительству Николая Азарова.