Польский дипломат убежден, что Украина подпишет соглашение с ЕС в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, уверенность в том в Харькове во время презентации авиарейса Харьков - Варшава высказал Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат.

«Я абсолютно убежден в том, что в ноябре во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе будет подписано соглашение об ассоциации с Украиной», - сказал Гранат.

«Я говорю об этом, повторяя оптимистичную информацию, появившуюся после визита нашего президента в Нью-Йорк. Это важно, потому что поскольку политики так говорят, это не просто так это говорят», - добавил он.

В то же время на вопрос корреспондента УНИАН о том, что вопрос освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко до сих пор остается ключевым для подписания соглашения, Гранат сказал: «Он (вопрос - УНИАН ) есть, как и все условия, поставленные перед Украиной» .

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Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году. В конце 2011 года заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 парафировали соглашение.

10 декабря 2012 Совет иностранных дел ЕС принял выводы по Украине, в которых отметил, что готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до вильнюсского саммита «Восточного партнерства» при прогрессе Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.