Треть Рады поддержала заявление Кокса и Квасьневского, адресованное Януковичу

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что сегодня планируется передать Президенту Украины Виктору Януковичу подписи народных депутатов под их обращением в поддержку заявления представителей миссии Европейского парламента Пэта Кокса и Александра Квасневского о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам.

Он напомнил, что Миссия Кокса-Квасневского обратилась к Януковичу с ходатайством о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

“И мы в поддержку этого ходатайства собрали подписи более чем 170 народных депутатов Украины с этой целью, чтобы Президент Украины Виктор Янукович принял решение относительно подписания Соглашения с ЕС и, соответственно, освобождения Тимошенко и предоставления ей возможности получения медицинской помощи в Германии.”, - сказал Яценюк.

По его словам, он ожидает, что Янукович “примет это ответственное решение”.

Депутат также уточнил, что в настоящее время под обращением к Президенту собрано 166 подписей народных депутатов, однако планируется собрать еще около 10 подписей. Также Яценюк добавил, что подписи поставили и внефракционные депутаты, однако Партия регионов подписывать это обращение отказалась.

“Я так понимаю, что они не заинтересованы в подписании Соглашения с ЕС”, - добавил он.

“Я думаю, что это будет еще один шаг, который даст возможность Президенту, в соответствии с положением о порядке помилования, подписать этот указ, а после этого подписать соглашение в Вильнюсе, которое ожидает вся Украина”, - подсуммировал Яценюк.