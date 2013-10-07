Посол Британии не понимает разговоров об энергозависимости Украины

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит заявил в интервью «Вестям».

В частности, говоря о перспективе подписания Украиной Соглашения с ЕС и о возможных рисках и приобретениях для страны в результате этого, Смит сказал: «Мы не видим никаких противоречий между расширением Союза и поддержанием хороших отношений со странами - соседями Евросоюза. Это касается России, Азербайджана, Казахстана и так далее. Наш менталитет не позволяет нам видеть в этих процессах антагонистические игры. Конечно, если в Москве считают, что для них расширение невыгодно, они имеют право поступать как угодно. Но нам кажется, что возможно развивать взаимовыгодные отношения с любой страной».

По мнению посла Великобритании, «… само членство в зоне свободной торговли с ЕС будет серьезно компенсировать потери Украины. Но стоит задать себе вопрос: это экономическое или политические решение вопроса? В беседах с украинскими партнерами я не раз слышал, что, мол, Россия предлагает вам цену на газ на 50 процентов меньшую, чем нынешняя, и кредиты в 10–15 миллиардов, и другие преференции. И я задавался вопросом: это действительно просто кредиты или цена суверенитета и независимости Украины? Если бы я работал в Администрации Президента Украины, то я такой вопрос себе задавал бы».

В ответ на замечание журналиста, что у новых членов Евросоюза, например, Болгарии, «некоторые проблемы с экономикой, с социальной сферой, с тем же сельским хозяйством, несмотря на открытость колоссального рынка Евросоюза, о котором вы говорили», Смит сказал: «Я могу согласиться со сказанным. Но в том же сельскохозяйственном секторе Украина, я сказал бы, играет в другой лиге, нежели Болгария или Румыния, я сказал бы: она играет в Лиге чемпионов! Это касается и объемов продукции, и техники, и качества почв, и обученного персонала. Но понятно, что первый этап членства в ЕС несет с собой многочисленные трудности, несколько вызовов. Однако, в то же время, возможность стать членом Союза может быть сильным стимулом для реформирования экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Вы правы, когда говорите, что не у всех стран, вошедших недавно в ЕС, есть успехи, но, если говорить о долгосрочной перспективе, я уверен, результаты будут. Даже для Болгарии и Румынии. Все должно развиваться постепенно. Нам ведь невыгодно, чтобы кто-то был неконкурентоспособным. Но повторю: для такой страны, как Украина, шансов на успех очень много».

В ответ на вопрос: «Кроме сельского хозяйства, есть еще перспективные отрасли?», посол сказал: «Конечно. Например, нефтегазовая сфера. Сейчас реализуется очень перспективный проект - разработка Юзовской площадки британско-голландской компанией «Шелл». Украина обладает таким мощным энергетическим потенциалом, что мне не очень понятны разговоры об энергетической зависимости вашей страны».