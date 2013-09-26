Иран готов к переговорам с США на высшем уровне

Ранее Белый дом заявлял, что американская сторона предложила иранцам неформальную встречу президентов Ирана и США Хасана Роухани и Барака Обамы на полях Генассамблеи ООН, но получила отказ. Между двумя странами сохраняется конфликт из-за иранской ядерной программы, передает РИА Новости.

Дипломатические отношения между Вашингтоном и Тегераном были разорваны 7 апреля 1980 года после победы в стране Исламской революции. С конца 1979 года лидеры двух стран не участвовали в совместных мероприятиях.