Иран готов к переговорам с США на высшем уровне

09:35, 26 сентября 2013
Мир
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Иран заявляет, что готов провести встречу на высшем уровне с США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

Между двумя странами сохраняется конфликт из-за иранской ядерной программы

Ранее Белый дом заявлял, что американская сторона предложила иранцам неформальную встречу президентов Ирана и США Хасана Роухани и Барака Обамы на полях Генассамблеи ООН, но получила отказ. Между двумя странами сохраняется конфликт из-за иранской ядерной программы, передает РИА Новости.

Дипломатические отношения между Вашингтоном и Тегераном были разорваны 7 апреля 1980 года после победы в стране Исламской революции. С конца 1979 года лидеры двух стран не участвовали в совместных мероприятиях.

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