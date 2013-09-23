Толоконникова из Pussy Riot объявила голодовку

По словам активистки, голодовку она решила объявить, так как заместитель начальника ИК-14 Юрий Куприянов пригрозил ей убийством.

В связи с этим Толоконникова обратилась в Следственный комитет РФ. Как говорится в заявлении участницы Pussy Riot, 30 августа Куприянов сказал ей: «Тебе уже точно никогда не будет плохо, потому что на том свете плохо не бывает». Кроме того, по ее словам, с того дня ей «стали поступать угрозы со стороны ряда осужденных, которые указывали на то, что у них имеется санкция на физическую расправу со мной со стороны администрации» колонии, сообщает Lenta.ru.

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Голодовка Толоконниковой также связана с многочисленными нарушениями в колонии. Так, по ее словам, рабочий день швей составляет 16-17 часов, а нормы выработки (в колонии шьют форму для полицейских) постоянно увеличиваются. Если раньше норма составляла 100 костюмов в день, то теперь — 150 штук. Причем, по словам активистки, в нарушение Трудового кодекса о повышении норм не было объявлено заранее.

Как рассказала Толоконникова в своем письме, за невыработку норм осужденные подвергаются различным наказаниям. Так, их могут лишить права посещать туалет или есть свои продукты. (А кормят, по словам активистки, в колонии исключительно некачественными продуктами). Зарплата Толоконниковой за июнь 2013 года, по ее словам, составила 29 рублей.

В письме Толоконникова также рассказала, что администрация колонии поощряет наказания осужденных руками других осужденных. «Режим в колонии действительно устроен так, что подавление воли человека, запугивание его, превращение в бессловесного раба осуществляется руками осужденных, занимающих посты мастеров бригад и старшин отрядов, получающих указания от начальников», — говорится в ее письме. Поэтому, утверждает Толоконникова, заключенные боятся жаловаться на нарушения в колонии.

В связи с плохими условиями содержания, а также в связи с угрозой убийством Толоконникова потребовала обеспечить ее защиту.

Надежда Толоконникова была приговорена к двум годам колонии в августе 2012 года за исполнение в храме Христа Спасителя песни «Богородица, Путина прогони». Двухлетний срок также отбывает еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина. Третья осужденная по этому делу — Екатерина Самуцевич — получила два года условно.