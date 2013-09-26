Посол ЕС считает, что Кремль блефует с прогнозами, боясь успеха Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский в ходе международной конференции «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: вызовы и возможности», проходящей в Киеве.

«В последние недели мы слышали прогнозы о крахе экономики, о дефолте, я был очень поражен тем, что в украинском правительстве быстро поняли, что это во многом неправильные прогнозы», - сказал Томбинский.

По теме: "Эвтаназия по-украински": Россиянам по центральному ТВ предсказали крах Украины (видео)

«Причины таких прогнозов в том, что люди, которые такие прогнозы высказывают, боятся того, что ассоциация будет успешной и что не будет места для черных сценариев, как для Украины, так и ЕС», - заявил он.

При этом Томбинский подчеркнул, что сам по себе путь ассоциации с ЕС несет много вызовов, но и решает многие проблемы.

«Ассоциация – это не только свободная торговля. Это еще и развитие делового климата. Если он будет неприемлем для украинцев, украинского бизнеса, он не будет интересен для других инвесторов. ЗСТ может предоставить выход и решение многих проблем», - подчеркнул Томбинский.

Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре помощник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев отмечал, что ассоциация с Европейским союзом может спровоцировать дефолт Украины, и Европе потребуется не менее 35 млн долл. для того, чтобы предотвратить крах украинской экономики.

23 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров назвал безосновательными негативные прогнозы российских экспертов относительно ситуации в украинской экономике.