Рыбачук считает, что Россия нарочно раздувает ажиотаж вокруг геев

Об этом заявил политик и общественный деятель, бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачук.

"Объезжал в прошлом году Украину - делали выступления, говорили о будущем, о Европейском Союзе. Во многих городах, особенно юга и востока страны, ни с того ни с сего начал слышать вопрос: "А зачем нам Европа, если там однополые браки, парады, геи?". Впоследствии понял, что это началась длительная и спланированная кампания промывания мозгов", - цитирует его Газета по-украински.

По мнению Рыбачука, за этой кампанией стоит Россия, которая использует вопрос секс-меньшинств в собственных интересах.

"Они начали бить в эту точку. Мол, мы - консервативное, православное общество со своими традициями, которые хотят нам разрушить эти проклятые европейцы. Вместо НАТО украинцев начали пугать геями. Такое впечатление, будто Европейский союз только этим живет и дышит. Неправда. Но то, что об этом столько говорят - подготовленная ​​и продуманная вещь. Как российским посольством, так и местным русским православием", - заявил Рыбачук.

Политик также напомнил, что "антидискриминационный закон" не предусматривает легализацию однополых браков, а в нем говорится только о том, нельзя отказывать человеку в приеме на работу или увольнять его из-за сексуальной ориентации.