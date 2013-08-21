Луценко: Лучше раз в год гей-парады, чем ежедневно ждать российские танки
Юрий Луценко призывает оппозицию и власть к консенсусу внешнеполитических заявлений и действий.
Об этом, как сообщает "Украинская правда", он сказал, выступая на Мировом конгрессе украинцев во Львове.
"Холодная война Кремля с Украиной - не одноразовая атака на наш суверенитет. Это начало осады ...", - считает Луценко, и поэтому обращается к украинским политикам с просьбой: "хоть в этот раз мыслить стратегически, увидеть поле боя за европейскую Украину на несколько лет вперед ".
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Политик считает, что последние события в украинско-российских отношениях диктуют следующие шаги:
"- Признать факт вмешательства Российской Федерации в суверенитет Украины,
- обратиться в ВТО с жалобой на экономическое давление РФ,
- предупредить РФ о возможных проблемах с транзитом российского газа,
- восстановить жесткий мониторинг выполнения международных соглашений по Черноморскому Флоту РФ;
- принять остальные необходимые для евроинтеграции законы.
(Лучше позволить раз в год гей-парады, чем ежедневно ждать российские танки, как в Грузии 2008 года) "