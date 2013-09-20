СМИ: Россия может исключить Украину из зоны свободной торговли в рамках СНГ

По мнению российских экспертов, на это Москву толкает решение правительства Украины, 18 сентября одобрившего проект Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, пишут "Известия".

Подписание соответствующего документа состоится на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе уже в конце ноября.

"Присутствие Украины в ЗСТ СНГ и ее нынешнее присоединение к Евроассоциации означает, что она становится экономическим посредником между Западом и Востоком, - говорит заместитель декана мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. - Но Москва не позволит Киеву сделать из рынка Таможенного союза проходной двор".

Как заметил российский президент Владимир Путин во время заседания «Валдайского клуба» 19 сентября, в Украину хлынут хорошие по качеству и дешевые европейские товары. А украинские товары окажутся выдавлены с внутреннего рынка. «Угадайте, куда?», - спросил президент. Кроме того, по словам Путина, существующая в настоящее время производственная кооперация между российскими и украинскими предприятиями может серьезно пострадать в случае введения каких-либо ограничений.

Теперь Россия будет выстраивать отношения с Украиной, как с другими странами ЕС, то есть, в полном объеме взимая таможенные пошлины.

"Международных запретов на одновременное членство в обеих зонах нет. Однако принимаемые в них странами обязательства противоречат друг другу, - отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Без сомнений, в вопросе об исключении Украины из ЗСТ Россия получит необходимую поддержку".

По теме: Азаров хочет устроить ЕС и России консультации по свободной торговле

Как сообщал УНИАН, украинская делегация намерена поднять вопрос об условиях торговли с Российской Федерацией на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств, который состоится в Москве 20 сентября.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, украинскую делегацию на 59-м заседании Экономсовета СНГ возглавит министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Среди основных вопросов, которые планируется обсудить в ходе заседания: рассмотрение проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности, проект Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств - участников СНГ в новой редакции.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств - участников СНГ и вопросы использования мировых научных электронных информационных ресурсов для повышения эффективности научной деятельности ученых СНГ.

В последние месяцы Российская Федерация применила ограничительные меры в отношении трубной, кондитерской продукции, фарфоровых изделий из Украины. По мнению украинской стороны, такие действия идут вразрез с условиями свободной торговли, действующими в рамках СНГ и нормами ВТО.