Депутаты от ПР жалуются, что на них падают крышки от фотоаппаратов журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, Стоян заявил во время заседания, которое выражается от группы депутатов относительно дальнейшей организации работы в ВР.

Он сказал, что депутаты должны быть защищены от случайных действий журналистов и добавил, что из ложи, где находятся представители СМИ, недавно на депутатов упала крышка от фотоаппарата.

“Мы не знаем, какие функции выполняют эти фотоаппараты: журналистские или какие-то другие цели”, - сказал Стоян.

Он призвал “защитить депутатов” от подобных случаев.

В свою очередь председатель ВР попросил журналистов вести себя должным образом.