Депутаты от ПР жалуются, что на них падают крышки от фотоаппаратов журналистов
11:16, 19 сентября 2013Политика
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Народный депутат от Партии регионов Александр Стоян попросил председателя Верховной Рады Владимира Рыбака защитить депутатов-«регионалов» от присутствующих в сессионном зале журналистов.
Стоян призвал “защитить депутатов” от подобных случаев
Как передает корреспондент УНИАН, Стоян заявил во время заседания, которое выражается от группы депутатов относительно дальнейшей организации работы в ВР.
Он сказал, что депутаты должны быть защищены от случайных действий журналистов и добавил, что из ложи, где находятся представители СМИ, недавно на депутатов упала крышка от фотоаппарата.
“Мы не знаем, какие функции выполняют эти фотоаппараты: журналистские или какие-то другие цели”, - сказал Стоян.
Он призвал “защитить депутатов” от подобных случаев.
В свою очередь председатель ВР попросил журналистов вести себя должным образом.
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