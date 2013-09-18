Власть обещает помогать журналистам в их работе

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, об этом пресс-секретарь главы государства, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов (МРГ) Дарья Чепак заявила на открытии международного семинара-тренинга «Открытый разговор: безопасность журналиста» в Киеве.

По ее словам, безопасность журналистов и возможность свободно и без препятствий заниматься этой профессией является гарантией демократического развития страны и устойчивого развития гражданского общества

В этом контексте Чепак напомнила, что Украина в этом году председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Для нашей страны это - почетная и ответственная задача», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

«Власть понимает и ценит роль журналиста в процессе развития гражданского общества. Сегодня Украина - это страна молодой демократии. А значит - молодой журналистики. Мы стремимся изучать опыт других стран и способствовать внедрению самых высоких стандартов журналистской профессии», - отметила она.

Чепак выразила надежду, что нынешний семинар с участием международных экспертов позволит его участникам предусматривать риски и предотвращать инциденты в работе журналистов, операторов и фотографов во время массовых акций, а также других экстремальных ситуациях.

«Наша страна избрала курс на евроинтеграцию. Это означает внедрение европейских стандартов во всех сферах нашей жизни. В том числе - и в работе журналистов», - подчеркнула Чепак.

«Власть и в дальнейшем будет продолжать вести постоянный диалог со СМИ и будет способствовать исполнению профессиональных обязанностей журналистов», - отметила руководитель Межведомственной рабочей группы.

Чепак поблагодарила посла, координатора проектов ОБСЕ в Украине Мадину Джарбусинову и всех партнеров проекта за поддержку и участие в семинаре.

В свою очередь Джарбусинова отметила в ходе семинара, что создание условий, при которых журналисты смогут исполнять свои обязанности, не волнуясь за свою жизнь и здоровье - это одно из главных обязательств, которые взяли на себя все 57 государств - членов ОБСЕ.

«Вопрос безопасности журналистов - очень важная тема, которая нуждается в большом внимании как со стороны государства, так и гражданского общества», - сказала она.

Посол напомнила, что ОБСЕ разработала пособие по безопасности журналистов, и заверила, что организация продолжит сотрудничество с ЕС в этой сфере.

*** Международный семинар-тренинг «Открытый разговор: безопасность журналиста» организован в рамках работы Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов при поддержке координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Главная цель мероприятия – обмен опытом между украинскими и международными журналистами относительно безопасности работников СМИ. Участие в семинаре примут эксперты из Украины, России, Грузии, Великобритании и Германии - практикующие фотографы, телевизионщики, редакторы, а также представители европейских правоохранительных организаций.

Рекомендации по безопасности журналистов, которые будут наработаны во время семинара «Открытый разговор: безопасность журналиста», станут основой специального пособия для представителей СМИ.

Также эти материалы будут переданы в Институт журналистики для использования во время изучения предмета «Безопасность журналиста».

Участники семинара поделятся опытом работы в эпицентре чрезвычайных ситуаций, в условиях организованных и стихийных массовых акций.

Специальный гость семинара - представитель агентства Centurion (Великобритания) - одной из крупнейших компаний мира, которая готовит журналистов к работе в экстремальных условиях.