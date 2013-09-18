Главы Миндоходов и Минобразования презентуют спецкурс "Основы налоговых знаний"

19 сентября 2013 Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник презентуют спецкурс "Основы налоговых знаний", разработанный для общеобразовательных учебных заведений, учащимся специализированной школы № 214 г. Киева.

Мероприятие начнется в 10.00 в Актовом зале специализированной школы № 214 г. Киева (Оболонский проспект, 9-а).

Во время мероприятия запланирован выход к прессе.

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 18 сентября 2013.