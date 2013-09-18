Гособвинитель: Тимошенко не сможет увиливать от участия в судебных процессах

Такое убеждение выразила государственный обвинитель по делу о финансовых злоупотреблениях корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) Виктория Калита.

Комментируя заявление Тимошенко о том, что власть умышленно не доставляет ее в суд, Калита назвала это домыслами.

«Мне сложно комментировать домыслы и безосновательные заявления лица, которое своим поведением, своим отношением демонстрирует одно, а говорит совсем друге. Каждый раз судья во время заседания в Харькове зачитывает ее заявление, где черным по белому написано: «я не буду присутствовать, я не вижу смысла присутствовать, я не соглашаюсь принять участие» и т. д.», – сказала Виктория Калита. Она подчеркнула, что государственное обвинение заинтересовано в том, чтобы судебное слушание по «делу ЕЭСУ» началось и проходило «цивилизованным путем».

«Я еще раз готова повторить позицию гособвинения. Мы сторонники того, чтобы все происходило цивилизованным путем, без применения принудительной доставки. Поскольку мы прекрасно понимаем, что, если суд вынесет такое решение и пенитенциарная служба будет обязана ее доставить, нам не избежать очередного спектакля в исполнении подозреваемой. Мы уже и видели, и слышали, на что она способна, лишь бы привлечь к себе внимание и создать ажиотаж вокруг своей персоны», – заявила гособвинитель.

При этом Калита высказала убеждение, что после заявлений, сделанных в интервью «Украинской правде», экс-премьеру будет «намного сложнее продолжать увиливать от участия в судебных процессах».

Напомним, Юлия Тимошенко в своем письменном интервью для «УП» заявила, что не отказывалась от участия в судебных заседаниях, а власти сознательно не доставляют ее на слушания. «Судебные заседания проводятся как пропагандистское мероприятие, хотя реальные процессуальные действия приостановлены», – пишет Тимошенко. «А во-вторых, меня не доставляют в суд, ибо любое судебное заседание для политзаключенных становится публичной политической трибуной», – продолжает она.