«Пробег с верой в сердце» в Херсоне

Приглашаем жителей Херсона присоединиться к благотворительному марафону «Пробег с верой в сердце». Стартуем в Субботу, 14 сентября в 9:00 на площади Свободы. Собранные всем городом средства пойдут на приобретение медицинского оборудования для Херсонской детской областной клинической больницы.

В 2010-ом году жители Херсона активно поддержали эту социально-благотворительную инициативу и превратили «Пробег с верой в сердце» в ежегодное событие. Так, в 2010-ом году на пробег вышли 2 500 херсонцев, в 2011-ом – 3 100, и в 2012-ом – более 5 000! В 2011-ом география марафонов расширилась – присоединился Кременчуг, в 2012-ом – Днепропетровск и Полтава. Осенью 2013-го в пробеге будут участвовать жители уже пяти украинских городов: Херсона, Кременчуга, Днепропетровска, Полтавы и Винницы.

Благотворительный марафон «Пробег с верой в сердце» – это и здоровый досуг для всей семьи, и реальная возможность проявить социальную ответственность и помочь детям. Внести посильный вклад могут все. Присутствие каждого – важно! Пожертвовать средства можно также дистанционно - на сайте ubb.org.ua, участвовать могут все украинцы из всех городов.

Уже на протяжении трех лет маленькие пациенты кардиологического отделения Херсонской областной детской больницы получают все больше и больше возможностей для скорейшего и полного выздоровления. Так, в 2012 г. общая сумма благотворительного взноса участников и организаторов пробега составила 81 019 грн. На эти средства был приобретён медицинский компрессор Aridyne AD2000. Этот аппарат незаменим, в первую очередь, для искусственной вентиляции легких. Кроме того, были приобретены 2 электрокардиографа ЭК1Т-1/3-07 «Аксион», предназначенные для диагностики состояния сердечно-сосудистой системы.

Вячеслав Козин, Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Херсонской областной детской больницы: «Компрессор – это лёгкие отделения. Он помогает недоношенным деткам дышать: имитирует внутриутробные условия и подаёт оочищенный подогретый воздух. С момента передачи оборудования мы спасли уже 92 малыша! Родители благодарны за это каждый день. Благодаря таким инициативам Херсон – пионер всех инноваций в Украине!»

Цель «Пробега с верой в сердце» в 2013 году - собрать средства на анализатор газов крови, который поможет контролировать состояние организма на момент проведения вентиляции лёгких у детей.

14 сентября 2013 г. «Пробег с верой в сердце» поддержат живой музыкой певица, автор и композитор родом из Херсона Светлана Тарабарова, группа KADNAY а также херсонские детские коллективы: студия эстрадного вокала «CANDIES» и клуб «Dance Life».

Одним из партнеров «Пробега с верой в сердце», организованного компанией «Данон Украина», уже третий год выступает сеть магазинов бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома».

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на сентябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы. Это крупнейший работодатель в непродуктовом ритейле (около 8000 сотрудников). В 2012 году торговая сеть «Фокстрот» победила в конкурсе лучших работодателей и получила «Премию HR-бренд Украина» за проект «Школа директоров».

*по данным GFK, 2012.