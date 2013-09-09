Главное за день: обзор топ-новостей

Петра Мельника задержала полиция США - источник

Петр Мельник сейчас находится в США. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах. "Местонахождение Петра Мельника было установлено еще в середине августа, после чего он был задержан американской полицией", - сообщил собеседник, однако не назвал места, где это произошло. Поскольку между Украиной и США нет договора об экстрадиции, добиться выдачи Петра Мельника будет сложно. Однако по данным источников, сотрудники МВД Украины смогут проводить с экс-ректором следственные действия - в частности, допросы. В то же время в МВД заявили, что информации о задержании Мельника в США у них нет.

В Москве без сюрпризов победил Собянин

Исполняющий обязанности мэра российской столицы Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с окончательным результатом 51,37% голосов, второй результат на выборах мэра Москвы - у оппозиционера Навального - 27,24%, замыкает тройку лидеров кандидат от КПРФ Иван Мельников - 10,69 %, четвертое место занимает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин - 3,51%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев - 2,86%, кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев - 2,8%. Явка составила 32,07% избирателей.

ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира: Украина - на 87-м месте

Рейтинг самых счастливых стран мира опубликован на сайте Сети ООН по способам обеспечения устойчивого развития. Верхние строчки рейтинга заняли Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Швеция. Всего в рейтинге 150 стран. Как оценочные критерии эксперты выбрали шесть факторов: реальный ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, возможность положиться на кого-то в ближайшем окружении, субъективный уровень свободы в принятии жизненных решений, защищенность от коррупции и щедрость. Россия в рейтинге оказалась на 68-м месте. Из стран СНГ ее обогнали Молдавия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь. Остальные бывшие советские республики, включая Украину и страны Балтии, оказалась менее "счастливыми".

США назвали условие отказа от удара по Сирии

Государственный секретарь США Джон Керри 9 сентября заявил, что Сирия может избежать военной операции, если в течение недели передаст контроль над всем химическим оружием в руки международного сообщества. По словам Керри, руководство США полностью отдает себе отчет в том, что решение сирийского конфликта находится исключительно в политической плоскости. «Военного пути здесь просто нет, мы не питаем иллюзий на этот счет», - заявил госсекретарь после переговоров со своим британским коллегой Уильямом Хейгом. При этом Керри высказал предположение, что президент Сирии Башар Асад вряд ли согласится выполнить это условие.

Ассоциация с ЕС закроет Украине вход в Таможенный союз - Медведев

Подписание Украиной Договора об ассоциации с Евросоюзом закроет для нее вход в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. «Я хочу, чтобы здесь никаких иллюзий не было. Ситуация достаточно проста при подписании соответствующего документа с государствами Евросоюза об ассоциации. Практически для наших украинских партнеров вход в Таможенный союз будет закрыт», - сказал Медведев.

СМИ: Россия поставляет вооружения в Сирию через украинский спецпорт

Украинский порт Октябрьск является одним из ключевых пунктов на пути поставок российского оружия режиму Башара Асада. Об этом сообщает Washington Post. Издание цитирует отчеты независимых исследователей, согласно которым, для переправки вооружений в порты Сирии используются как небольшие корабли, которые ходят под сирийскими и ливанскими флагами, так и огромные сухогрузы, в том числе такие, которые принадлежат российским и украинским предпринимателям.

Производство отечественных автомобилей сократилось на 21%

Производство автомобилей в Украине в августе 2013 сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,769 тыс. единиц. Вместе с тем, по сравнению с июлем текущего года в августе производство легковых автомобилей выросло на 14,3%, коммерческих - на 24,9%, автобусов - на 0,4%.

Сборная Украины вышла во второй этап Евробаскета

Мужская сборная Украины по баскетболу выиграла матч последнего тура первого группового этапа чемпионата Европы у команды Великобритании - 87:68 - и вышла в следующий этап соревнований. Игра с британцами была решающей для дальнейшей турнирной судьбы украинской команды. Результат матча предопределил исход второй четверти, в которой украинцы сумели обыграть соперников с разницей в 14 очков - 27:13. В остальных трех 10-минутках на площадке шла примерно равная борьба. Вместе с тем украинцы в двух из трех четвертей также выигрывали, хотя и с минимальным преимуществом.

Москва призывает Сирию передать химоружие под международный контроль

Россия призывает Сирию передать химическое оружие под международный контроль, если это позволит избежать военного удара со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Призываем сирийское руководство не только договориться о постановке мест хранения химического оружия под международный контроль, но и о дальнейшем уничтожении, а также о полноценном присоединении к организации по запрещению химического оружия", - заявил министр.