Петра Мельника задержала полиция США - источник

Об этом сообщил изданию КоммерсантЪ-Украина высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

"Местонахождение Петра Мельника было установлено еще в середине августа, после чего он был задержан американской полицией", - сообщил собеседник издания, однако не назвал города, в котором это произошло.

Поскольку между Украиной и США нет договора об экстрадиции, добиться выдачи Петра Мельника будет сложно. Однако по данным источников газеты, сотрудники МВД Украины смогут проводить с экс-ректором следственные действия - в частности, допросы.

Напомним, ректор Национального университета Государственной налоговой службы был задержан в Украине 27 июля при получении взятки и в качестве меры пресечения помещен под домашний арест. Однако в ночь на 9 августа он снял электронный браслет, отслеживающий его перемещения, и скрылся. Позже стало известно, что ректор пересек границу Белоруссии, откуда выехал в одну из европейских стран.

Лишь 12 августа Печерский райсуд Киева разрешил задержать Петра Мельника для изменения ему меры пресечения, и только 14 августа ректор был объявлен в международный розыск. 27 августа министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что милиции удалось установить страну, в которой скрывается Мельник, но отказался сообщить подробности.