США назвали условие отказа от удара по Сирии

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По словам Керри, руководство США полностью отдает себе отчет в том, что решение сирийского конфликта лежит исключительно в политической плоскости. «Военного пути тут просто нет, мы не питаем иллюзий на сей счет», — заявил госсекретарь после переговоров со своим британским коллегой Уильямом Хейгом. При этом Керри высказал предположение, что президент Сирии Башар Асад едва ли согласится выполнить это условие.

Хейг, в свою очередь, подтвердил, что Вашингтон может рассчитывать на полную дипломатическую поддержку Лондона в данном вопросе, несмотря на отказ британского парламента принять непосредственное участие в военной операции против Сирии.

Ожидается, что на текущей неделе в Конгрессе США пройдут дебаты и голосование по вопросу о целесообразности нанесения ударов по сирийским объектам. Каким может быть исход голосования, пока неясно, поскольку у этой идеи есть как сторонники, так и оппоненты. Президент США Барак Обама, однако, не стал обещать, что в случае отрицательного исхода голосования удары не будут нанесены.

Руководство США выступило за проведение военной операции против Сирии после гибели в пригородах Дамаска более 1400 человек. По мнению западных разведок, это произошло вследствие применения сирийской правительственной армией химического оружия. Дамаск, однако, отрицает, что применял такое оружие, и заявляет о готовности дать отпор потенциальным агрессорам.