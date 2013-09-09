Ассоциация с ЕС закроет Украине вход в Таможенный союз - Медведев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Я хочу, чтобы здесь никаких иллюзий не было. Ситуация достаточно проста при подписании соответствующего документа с государствами Евросоюза об ассоциированном членстве. Практически для наших украинских партнеров вход в Таможенный союз будет закрыт», - сказал Медведев.

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По его словам, об этом вполне откровенно говорят и руководители самого Евросоюза, хотя иногда это прикрывается какой-то риторикой.

Премьер РФ считает, что это должны понимать все, включая граждан Украины.

«Это ключевой политический выбор, который сегодня делает руководство Украины», - заявил Медведев.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.