В МВД не знают о задержании Мельника в США

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, комментируя публикации в СМИ.

“У нас нет такой информации”, - отметили в УСО.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник бежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

Сегодня, 9 сентября, газета "Коммерсантъ Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах написала, что Мельник находится в США, где был задержан американской полицией еще в августе.

Собеседники газеты в МВД отметили, что, поскольку между Украиной и США нет договора об экстрадиции, добиться выдачи Мельника будет сложно.