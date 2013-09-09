Защита Тимошенко направит доклад в ЕСПЧ с доказательствами ее избиения

В докладе будут предоставлены доказательства избиения Тимошенко 20 апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции дочь Юлии Тимошенко Евгения.

“Хочу подчеркнуть, что заключения компетентны и не требуют других доказательства насилия против мамы, и именно этот отчет и является доказательством. Этот отчет с нашими комментариями будет направлен в Европейский суд в ближайшее время”, - подчеркнула Тимошенко.

Она отметила, что защита ее матери сегодня еще раз подаст в Генеральную прокуратуру заявление о совершении преступления людьми, которые могут быть причастны к избиению Тимошенко.

“Факт избиения и насилия, который был совершен 20 апреля ( 2012 года — УНИАН), сейчас доказан. Сегодня наша семья с благодарностью к комитету говорит, что все же есть Бог на свете, и поскольку факт избиения мамы подтвержден на международном уровне и доказательства, которые раньше не могла получить защита были собраны комитетом, мы требуем как семья, чтобы эти люди, которые были причастны к этому насилию, к факту избиения были наказаны”, - сказала Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2012 года Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном учреждении 20 апреля во время транспортировки в больницу. Об избиении также заявила сама Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергли эти заявления.

27 апреля бывший Омбудсмен Нина Карпачева распространила фотографии Тимошенко с телесными повреждениями.

4 мая генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генеральная прокуратура отказала Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении во время транспортировки из исправительной колонии в больницу «Укрзализницы» в Харькове.

5 сентября 2013 года Комитет Совета Европы против пыток обнародовал доклад, в котором призвал украинскую власть обеспечить медицинскую конфиденциальность для Тимошенко. Доклад составлен по результатам визита представителей комитета в Украину 1-10 декабря 2012 года.

Тимошенко подала в Европейский суд по правам человека ряд жалоб о нарушении статьи 3 Конвенции о защите прав человека, предусматривающей запрещение пыток, и статьи 8 конвенции, предусматривающей обеспечение права на уважение к частной и семейной жизни.