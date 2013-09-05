В Умань праздновать 5774 новый год приехало рекордное количество хасидов (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского горотдела УМВД в Черкасской области, по состоянию на вечер 4 сентября в город приехали более 27 тыс. паломников-хасидов из 15 стран мира, среди них - более 2,5 тыс. детей, а также 15 женщин. Больше всего паломников приехали из Государства Израиль, Германии, Франции и США. Также есть паломники из ЮАР, Канады, Италии, Великобритании, Индии, Швейцарии, Чехии, Бельгии, Киргизстана, Российской Федерации и Испании.

По теме: В Умань приехало уже около 27 тысяч паломников

По данным милиции, серьезных инцидентов на месте паломничества пока не зафиксировано – хасиды обращаются лишь за помощью в розыске утерянных или забытых вещей и документов. Кроме того, правоохранители зафиксировали снижение количества правонарушений.

Празднования нового 5774 года по иудейскому календарю хасиды начали 4 сентября с первой звездой на небе. Традиционное место общего собрания - могила духовного наставника цадика Нахмана. Празднование хасиды обязательно начинают с молитвы. 4 сентября хасиды в молитвах просили прощения за все, что совершили в прошлом году, и умоляли послать им и их семьям счастья в будущем. Возле могильного комплекса цадика Нахмана находились только мужчины, женщинам 4 сентября приходить сюда запрещено. После молитв хасидам необходимо смыть с себя все грехи – они искупались в озере возле могилы. А уже 5 сентября в Умани все хасиды танцуют и поют, радуются празднику. Празднования продлятся до вечера 6 сентября, а уже с 7 сентября паломники начнут покидать Умань.

В этом году у хасидов появилась новая тенденция. Они приезжают к могиле раби Нахмана в Умань только на один день, и, помолившись, возвращаются на родину, чтобы отмечать Рош–га–Шана с семьей. В предыдущие годы хасиды уезжали из Умани только по окончанию всего празднования.

В 2011 году в Умани было зафиксировано 26 тыс. 038 паломников-хасидов. В прошлом году приехали около 23 тысяч паломников. Массовое паломничество к могиле цадика Нахмана началось в 1988 году. Тогда на могилу цадика Нахмана прибыли 200 брацлавских хасидов.

Как сообщал УНИАН, в иудаизме Новый год празднуется с наступлением месяца тишрей два дня подряд и приходится на разные числа григорианского календаря. Торжества традиционно начинаются с закатом солнца накануне, этой осенью – 4 (с первой звездой) – 5 - 6 (до первой звезды) сентября.

Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма раби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика раби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.

Видео: ТСН