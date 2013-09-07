Коррумпированность украинских чиновников проверит международная организация ОСО

Международная неправительственная ассоциация OCO (The Organized Crime Observatory) в Женеве начала исследования уровня организованной преступности и коррупции в государственном секторе в Украине.

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"Этот проект является частью инициативы ЕС для изучения вопроса включения стран бывшего СССР в ЕС. Страны - члены ЕС, как и члены Европарламента и представители неправительственных организаций, представляющих гражданское общество в ЕС, попросили провести оценку ситуации в Украине в связи с присутствием организованной преступности, политической коррупции, незаконного отмывания денег и финансовых махинаций", - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что проверка будет проводиться совместно с международными партнерами , университетами и исследовательскими центрами в Европе и Соединенных Штатах. По результатам проверки будет обнародован отчет.

Напомним, Виктор Янукович на днях заявил о намерении существенно омолодить кадры в милиции и госаппарате. "Чтобы в корне изменить ситуацию, мы должны провести существенное кадровое обновление правоохранительных органов. Это патриотизм, это честность и неприятие коррупции в любых проявлениях, это безусловное уважение к правам человека, верховенство права" , - сказал президент.