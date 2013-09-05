Янукович обещает существенно омолодить ряды милиции и чиновников (видео)

Именно молодых людей, которые не заражены "вирусом" коррупции, хочет видеть в правоохранительных органах президент.

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В Киев съехались сотни студентов, большинство из которых - это общественные активисты, которые скоро могут стать политиками. Об интеграции в ЕС они говорили и с президентом, сообщает ТСН.

Для того, чтобы подписать соглашение с Евросоюзом, сообщил Виктор Янукович, в ближайшие недели Верховная Рада примет европейские изменения в законы и главные из них будут касаться правоохранителей.

"Чтобы коренным образом изменить ситуацию, мы должны провести существенное кадровое обновление правоохранительных органов. Это патриотизм, это честность и неприятия коррупции в любых проявлениях, это безусловное уважение к правам человека, верховенство права", - сказал президент.

А чтобы ускорить этот процесс, Виктор Янукович хочет вернуть гарантии трудоустройства для выпускников.

"Я поручаю Правительству воплотить систему обеспечение выпускников высших и профессионально-технических учебных заведений первым рабочим местом. Первое рабочее место для молодежи должна быть гарантированным", - убежден Янукович.

Пообещал президент омолаживать и чиновничьи кадры. Сейчас среди руководителей-госслужащих лишь 15 % - это люди в возрасте до 35 лет.