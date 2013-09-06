Европа оставляет Армению в Таможенном союзе

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле – Питер Стано.

По его словам, эти документы не совместимы с членством в Таможенном Союзе, что намерена сделать Армения, передает агентство ARMENIA Today со ссылкой на радиостанцию “Азатутюн”.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", в ходе которого ожидается парафирование с несколькими странами, включая Армению, соглашения об ассоциации и соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

3 сентября, по итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина было заявлено о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

5 сентября Европейский Союз заявил, что ожидает разъяснения Армении относительно ее интеграционных устремлений.

Сегодня, 6 сентября, секретарь Совета национальной безопасности Армении Артур Багдасарян заявил, что Армения готова парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года.

"Вступление в Таможенный союз не помешает политической ассоциации Армении и ЕС. Мы готовы парафировать это соглашение на саммите в Вильнюсе в ноябре. От сотрудничества с Европой мы получили реформу судебной системы, защиту прав человека, становление гражданского общества. Никто не собирается прекращать сотрудничество в этой сфере. Европейские ценности очень важны для нас", - сказал Багдасарян журналистам.

Говоря об экономической стороне ассоциации с ЕС, секретарь СНБ Армении сказал, что соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС не даст Армении того, что дает Таможенный союз. "Мы подробно изучили экспортный потенциал Армении. Рассмотрели тарифные ставки, которые ТС применяет к третьим странам. Наш экспорт ориентирован все же на страны Таможенного союза", - сказал Багдасарян.