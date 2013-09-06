Европейская народная партия поменяла Нашу Украину на УДАР

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Политической ассамблеи ЕНП. Также сегодня статус наблюдателя был предоставлен партии УДАР.

Как сказал Немыря после завершения заседания ассамблеи, Политическая ассамблея Европейской народной партии, одобряя решение о лишении партии "Наша Украина" статуса наблюдателя в ЕНП, пришла к выводу, что деятельность партии не соответствует принципам, «которые были задекларированы партией, когда она вступала в Европейскую народную партию».

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Немыря отметил, что решение относительно членства или предоставлении статуса наблюдателя одобряются Ассамблеей на основании выводов Рабочей группы по вопросам членства, которая в конце мая совершила визит в Украину, в ходе которого изучала политическую ситуацию в стране, общалась с представителями партий, принадлежащих к семье "народников", а также с представителями гражданского общества.

В то же время, по итогам этого визита миссия предоставила положительную оценку партии «УДАР», которая в вопросах политической повестки дня полностью соответствует политической платформе ЕНП.

Как сообщал УНИАН, из украинских партий статус наблюдателей в ЕНП имеют партии "Батькивщина" и Народный рух Украины, а с сегодняшнего дня и УДАР.

ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 75 партий - членов из 40 стран, 17 глав стран-членов ЕС и 6 глав стран, не являющихся членами ЕС, 13 членов Европейской Комиссии, она имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.