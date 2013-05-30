УДАР надеется получить статус наблюдателя в ЕНП

Об этом сказал лидер партии Виталий Кличко во время встречи в Киеве с делегацией Европейской народной партии, в составе которой были вице-президент ЕНП, депутаты Европарламента, представители международных организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Кличко выразил убеждение, что «УДАР» станет «действенным и эффективным участником семьи ЕНП».

Он подчеркнул, что объединительный опыт Европейской народной партии является примером для украинского политикума.

“Для нашей политической силы важно сотрудничество с ЕНП для обогащения опытом родственных для нас партий. Более того, для нас важен успешный пример ЕНП как большой политической силы, которая смогла объединить много партий вокруг идеологии и ценностей”, - сказал политик.

Как сообщалось, год назад Европейская народная партия рассмотрела и приняла заявку партии “УДАР” на получение статуса наблюдателя в ЕНП.

Из украинских партий статус наблюдателей в ЕНП уже имеют "Батькивщина", Народный рух Украины и "Наша Украина".