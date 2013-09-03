СМИ: В Берлине уже готовят палату для Тимошенко

По данным источников DW в столичных медицинских кругах, в специальном центре клиники Charité в берлинском районе Теґель, где лечат в том числе и известных пациентов, уже готовят палату для бывшей главы правительства Украины. Некоторые заграничные СМИ уже даже называют точную дату.

Так, польская Gazeta Wyborcza в своем онлайн-издании писала, что в Берлин Тимошенко приедет 15 сентября. Менее конкретным был бывший Президент Польши Александр Квасневский, который выполняет в настоящее время роль спецпредставителя Европарламента по Украине. В эфире Polskie Radio он говорил о том, что "Тимошенко сможет поехать на лечение за границу до конца сентября".

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Источники DW конкретных сроков тоже не называют. Однако время поджимает. В конце ноября в Вильнюсе состоится саммит ЕС и стран, которые входят в программу "Восточного партнерства". На этой встрече будут парафировать Соглашения об ассоциации с ЕС и Арменией, Грузией и Молдовой. С Украиной же планируется подписание такого соглашения, а также соглашения о создании зоны свободной торговли.

В Германии и Европейском Союзе не скрывают, что условием подписания настоящих документов является решение проблемы Тимошенко. Ее осуждение рассматривают в Берлине и других европейских столицах как пример выборочности украинского правосудия, что противоречит условиям ассоциации с ЕС. Для Германии, в частности, дело Тимошенко имеет особое символическое значение, подчеркивал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле. Он назвал одним из условий подписания Соглашения об ассоциации "устранение впечатления о выборочности украинского правосудия".

Источник: http://www.dw.de/коли-тимошенко-приїде-на-лікування-до-берліна/a-17062585