Тимошенко призвала “Батькивщину” голосовать за евроинтеграционные законы

Как пишет в Twitter народный депутат Андрей Шевченко, сегодня Тимошенко направила членам фракции письмо.

В письме она также призвала создать экспертный совет в составе трех оппозиционных фракций для сопровождения евроинтеграционных законов.

“Возьмите под контроль каждую запятую и точку! Призываю не допустить изменений к Конституции в редакции власти и в интересах авторитаризма, призываю отменить антиконституционный закон о референдуме. Это будет иметь поддержку оппозиционных сил и гражданского общества”, - цитирует ее слова депутат.

“Должны внести изменения в закон о выборах Президента - формировании комиссий парламентскими партиями, запрещении голосования на дому и пр.”, - подчеркнула в письме Тимошенко.