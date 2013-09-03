Заседание Рады досрочно закрыли
18:28, 03 сентября 2013Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто, поскольку депутаты рассмотрели все вопросы сегодняшней повестки дня.
Открытие третьей сессии Рады седьмого созыва, 3 сентября 2013 года
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций.
Ранее ВР перенесла рассмотрение двух законопроектов, касавшихся изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с проведением экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности.
Также ВР направила на доработку законопроект, которым предусматривалось внесение изменений в законодательство Украины по вопросам пенсионного обеспечения бывших военнослужащих.
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