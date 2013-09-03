Заседание Рады досрочно закрыли

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций.

Ранее ВР перенесла рассмотрение двух законопроектов, касавшихся изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с проведением экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности.

Также ВР направила на доработку законопроект, которым предусматривалось внесение изменений в законодательство Украины по вопросам пенсионного обеспечения бывших военнослужащих.