Тягнибок строит роскошный особняк в заповеднике (видео)

Об этом сообщается в сюжете программы "Гроші", журналистам которой удалось впервые найти жилье главы украинских националистов, передает ТСН.

К дому можно доехать через глухой и заповедный лес по новенькой асфальтированной дороге. При въезде к участку установлен шлагбаум, а вокруг есть таблички "Заповедник "Стугна".

Информацию о том, что в этом районе строится именно лидер "Свободы" подтвердили местные жители и даже прораб Тягнибока. При этом, помощник народного депутата Юрий Сиротюк заявил в комментарии "Грошам", что разговора с Тягнибоком не будет.

Следует отметить, что в природоохранном заповеднике строить строго запрещено, поэтому лесников на всякий случай запугали. "Там были и УБОП и УБЭП, и прокуратура. Я своих ребят послал - так к ним вышли охранники с битами и сказали, что если еще раз сюда сунутся - мозги будут собирать по соснах", - сообщил лесник.

После официального запроса на стройке Тягнибока даже прораб забыл, на кого он работает. На участке есть два дома на берегу водоема среди сосен, один из которых якобы принадлежит еще и брату политика Андрею Тягнибоку. Оба участка имеют общую будку для охраны, две калитки и еще одного прораба.

При этом в декларации о доходах политика нет ни земельного участка, ни дома. Перед выборами он с удовольствием хвастался журналистам "1+1" лишь квартирой во Львове.

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