Тягнибок объяснил, почему его не пригласили на заседание комитета Европарламента

"Очевидно то, что "Свобода" не получила приглашение на заседание комитета по иностранным делам Европарламента, связано с тем, что Европарламент состоит из представителей различных политических партий, и именно в этом комитете преобладают представители левых сил, которые идеологически не воспринимают взгляды, которые исповедует ВО "Свобода", - пояснил Тягнибокв интервью 5 каналу.

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Об этом сообщает Украинская правда.

"Честно говоря, мне довольно обидно, что для некоторых европейских депутатов личные взгляды перевесили над будущей судьбой как Украины, так и Европы", - добавил он.

"Они должны понимать, что сегодня партия власти заинтересована в том, чтобы рассорить украинскую оппозицию. Именно такие, не совсем, на мой взгляд, правильные шаги, когда одних приглашают, а других не приглашают, могут как раз ускорить этот процесс. То есть то, что не удается сделать Януковичу и его режиму, могут сделать представители левых сил, которые представлены сейчас в европейских структурах", - подчеркнул лидер "Свободы".

Как известно, 28 августа Комитет по иностранным делам Европарламента провел экстренное заседание, посвященное ситуации в Египте и Украине. По итогам заседания в Европарламенте заявили, что нынешнее поведение России в отношении Украины в сфере торговли не соответствует нормам международного права и является неприемлемым.

Перед тем депутат от фракции "Свобода" Юрий Сиротюк заявлял, что в заседании комитета по вопросам иностранных дел Европарламента примет участие и лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Однако Тягнибока на заседании в среду не было. Он присоединился к коллегам из оппозиции Виталию Кличко и Арсению Яценюку в Брюсселе 29 августа во время встречи с еврокомиссаром Штефаном Фюле.