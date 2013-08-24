Медведев написал Азарову телеграмму, вспомнив о "братских народах"

В поздравительной телеграмме, текст которой размещен на сайте Председателя Правительства России, говорится: "Традиционно дружественные российско-украинские отношения развиваются динамично, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях".

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Убеждён, сказал Медведев, что дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества, активизация взаимодействия в интеграционных форматах на пространстве Содружества в полной мере отвечают интересам братских народов России и Украины.