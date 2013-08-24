Обама написал Януковичу письмо, а Путин говорит о выгодах сотрудничества

В День Независимости Украины президент России Владимир Путин выразил готовность в дальнейшем наращивать взаимовыгодное российско-украинское сотрудничество.

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Об этом говорится в его поздравлении в адрес Президента Украины Виктора Януковича, размещенного на сайте пресс-службы Кремля.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства высоко оценил всесторонний характер российско-украинских связей, а также отметил, что его недавние встречи с Президентом Украины в Киеве и Севастополе, совместное празднование 1025-летия Крещения Руси, а также Дня Военно-Морского Флота России и Дня флота Украины вновь подтвердили нерушимость вековых традиций дружбы и добрососедства.

"Владимир Путин выразил готовность и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное российско-украинское сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях, продвигать перспективные проекты как в двустороннем формате, так и в рамках Содружества Независимых Государств в интересах народов России и Украины", - сообщает пресс-служба главы Российского государства.

Вместе с тем Президент США Барак Обама в своем поздравлении Виктору Януковичу надеется на прогресс в европейских стремлениях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я передаю свои теплые приветствия народу Украины по случаю 22-й годовщины его Независимости, которая отмечается 24 августа. В течение последних двух десятилетий наши нации вместе сделали много для обеспечения мира и безопасности во всем мире, и наше стратегическое партнерство отражает обязательство Соединенных Штатов помогать народу Украины достичь своей цели и стать благополучной европейской демократией», - говорится в поздравлении Обамы.

Президент США выразил надежду на «наше тесное сотрудничество в течение последующих месяцев, чтобы помочь Украине достичь прогресса в ее европейских устремлениях и проведении реформ, необходимых для обеспечения верховенства права и успешной и открытой экономики».