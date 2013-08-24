В Киеве трехтысячная колонна "Батькивщины" двинулась к памятнику Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, только что к активистам “Батькивщины” присоединились лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и руководитель центрального штаба «Батькивщины» Александр Турчинов, и они вместе с около тремя тысячами участников двинулись по направлению к Софийской площади.

По теме: Обама написал Януковичу письмо, а Путин говорит о выгодах сотрудничества

Участники шествия несут огромные флаги Украины и Европейского Союза.

Кроме Яценюка и Турчинова, в акции принимают участие народные депутаты Виталий Ярема и Владимир Яворивский.

Участники акции скандируют: “Юле - волю, Украине - волю!” и “Банду геть”.