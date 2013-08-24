В Киеве трехтысячная колонна "Батькивщины" двинулась к памятнику Шевченко
11:21, 24 августа 2013Политика
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Участники акции объединенной оппозиции “Батькивщина” ко Дню Независимости начали праздничное шествие от Михайловской площади к памятнику Тарасу Шевченко.
«Батькивщина» начала праздничное шествие
Как передает корреспондент УНИАН, только что к активистам “Батькивщины” присоединились лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и руководитель центрального штаба «Батькивщины» Александр Турчинов, и они вместе с около тремя тысячами участников двинулись по направлению к Софийской площади.
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Участники шествия несут огромные флаги Украины и Европейского Союза.
Кроме Яценюка и Турчинова, в акции принимают участие народные депутаты Виталий Ярема и Владимир Яворивский.
Участники акции скандируют: “Юле - волю, Украине - волю!” и “Банду геть”.
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