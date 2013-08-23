Судить свободовцев, «избивших титушек», продолжат 30 августа

Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению активистов «Свободы» Виталия Грузинова, Сергея Бойко и Ярослава Лысенко в совершении хулиганских действий 18 мая этого года во время митинга Объединенной оппозиции. Рассмотрение дела перенесено на 10 час утра 30 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела перенесено по ходатайству обвиняемого Сергея Бойко.

Он попросил суд предоставить возможность его адвокату Вячеславу Юрковцу ознакомиться с делом.

Напомним, что прошлое заседание суд уже переносил рассмотрение из-за того, что у Бойко не было адвоката. Сегодня обвиняемый сообщил, что заключил соглашение с новым адвокатом только вчера, 22 августа, в 18 часов, и поэтому попросил суд предоставить возможность его адвокату ознакомиться с делом.

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Кроме того, на судебное заседание в поддержку обвиняемых пришли народные депутаты от партии “Свобода” Андрей Мохник, Игорь Швайка и Игорь Мирошниченко. Также около 30 сторонников “Свободы” с партийной символикой устроили митинг у стен Шевченковского районного суда города Киева. Они выкрикивали лозунги: “Слава Украине” и “Судья помни, Янукович не вечен”. Неподалеку от здания суда были расположены автобусы с милицией.

После судебного заседания обвиняемые заявили журналистам, что они не затягивают дело умышленно. “Сергей Бойко не имел возможности сразу найти себе адвоката. Поэтому, пока он собрал средства, на это ушло время”, - отметил обвиняемый Ярослав Лысенко. Он также прибавил, что сейчас находится на больничном, однако чтобы не раздражать суд, все равно пришел на заседание.

На вопрос журналистов, что обвиняемые делали 18 мая на митинге, они отметили, что принимали участие в мирной акции, а когда “титушки” напали на журналистов, пришлось их защищать”.

В свою очередь, народный депутат Игорь Швайка назвал обвинение смешным. “Обвинительный акт без доказательств, сравнительный анализ не делался. Кроме того, объединены в одно уголовное производство два события, которое разъединены во времени в 1,5 месяца. Только распечатаны на черно-белом принтере оперативные фото, на которых никто не может разобрать лица”, - заявил Швайка.

Как известно, в отношении Бойко, которого обвиняют в забрасывании снежками народных депутатов 2 апреля возле Верховной Рады, объединены уголовные производства .

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату выборов мэра столицы и Киевсовета.

Вечером 2 апреля в милицию обратилась народный депутат от Партии регионов Ирина Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных из числа участников этой акции. Депутат сообщила, что на улице Шелковичной ее догнали около 50 человек с плакатами оппозиционных сил, которые начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате Горина получила телесные повреждения. Милиция по заявлению Гориной открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

4 июня киевская милиция провела обыски в помещениях шести активистов и сторонников ВО «Свобода», чтобы найти доказательства причастности к акции 2 апреля возле ВР.

По данным пресс-службы «Свободы», обыски прошли в общежитии студента "КПИ" Андрея Ильницкого, являющегося активистом партии. «В комнате он живет вместе с тремя парнями-националистами Олегом Вовнянко, Дмитрием Зубом и Олегом Загорянским. Ребята являются активистами «Студенческой Свободы». Три милиционера вручили им постановление об обыске, которое выдала судья Шевченковского райсуда Малиновская по ходатайству следователя Запорожцева. Однако показать удостоверение личностей милиционеры, которые были в штатском, отказались», - проинформировали в «Свободе».

Одновременно, сообщили в «Свободе», состоялся обыск в жилище матери Ильницького в Бердичеве Житомирской области. Также правоохранители пришли с обыском к поклоннице ВО "Свобода" Оксане Шелест в Иванково Киевской области.

Кроме того, в Броварах обыскали помещение «свободовца» Бойко.

18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов. Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.