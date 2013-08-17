Басист группы Bloodhound Gang извинился перед украинцами

Хасселхофф в интервью утреннему шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" заявил, что никого не хотел оскорбить и история с украинским флагом – всего лишь недоразумение.

"Ранее на концертах мы разыгрывали такое представление: я наказывал своего солиста (Джимми Поп) за исполнение песен Depeche Mode. Но со временем мы переделали сюжет. В этот раз я вышел на сцену с искусственным половым органом. Солист как бы "оторвал" мне его, а у меня в ремне было специальное устройство с помпой, при помощи которого я имитировал разбрызгивание крови. На самом деле это был кетчуп, разбавленный водой. Если вы внимательно посмотрите видео, то поймете, что оно спрятано у меня за спиной. Когда я резко разворачивался, возможно, несколько капель кетчупа попало на флаг, который висел на заднем плане. Хотя я вообще не уверен, что туда что-то долетело", - сказал Хасселхофф.

Он извинился перед украинским народом и правительством.

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"В большинстве стран, в которых мы выступаем, мы вешаем на сцене флаги. То есть это всего лишь стечение обстоятельств, что он оказался там, когда мы разыгрывали свое действо. Я не понимаю, почему украинцы обижаются на меня за кетчуп, который я разбрызгивал перед флагом. Однако если все-таки это их обидело, я извиняюсь перед украинскими людьми, страной и правительством", - сказал гитарист.

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Как сообщал УНИАН, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Хасселхофф во время выступления в Киеве 30 июля совершил действия, которые были расценены как надругательство над украинским флагом.

Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства американскими музыкантами над Государственным флагом Украины - ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Служба безопасности Украины на 5 лет запретила Хасселхоффу въезд в Украину за осквернение национальных символов.