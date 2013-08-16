Янукович обсудил с Путиным «таможенную блокаду»
15:45, 16 августа 2013Политика
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Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Виктором Януковичем вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, связанные с таможенным оформлением грузов на российско-украинской границе.
Путин и Янукович побеседовали о проблеме
Об этом сообщает РИА «Новости».
"Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем. Президенты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы, касающиеся таможенного оформления грузов на российско-украинской границе", - сообщили в пресс-службе Кремля.
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Российская таможня усилила контроль за грузами украинских экспортеров. Украинские компании ранее на этой неделе заявляли о блокировании своих поставок на российский рынок. Федерация работодателей Украины оценивала возможные потери экспортеров в 2,5 миллиарда долларов.
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