Янукович обсудил с Путиным «таможенную блокаду»

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем. Президенты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы, касающиеся таможенного оформления грузов на российско-украинской границе", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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Российская таможня усилила контроль за грузами украинских экспортеров. Украинские компании ранее на этой неделе заявляли о блокировании своих поставок на российский рынок. Федерация работодателей Украины оценивала возможные потери экспортеров в 2,5 миллиарда долларов.