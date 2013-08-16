Глава МИД Швеции подозревает, что Москва блокирует отношения Украины с ЕС

Об этом, как сообщает РБК-Украина, он заявил на своей странице в Twitter.

"Россия начинает тихую торговую войну против Украины, чтобы блокировать ее отношения с ЕС? Это может быть очень серьезно", - написал Бильдт на своей странице.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой способствовать скорейшему решению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По информации ФРУ, с 00.00 часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года 8,5 млрд дол.