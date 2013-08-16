Мунтиян: Проблемы с экспортом - процедурный момент, а не заградительные меры

Об этом сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

"На сегодняшний момент нет документов, подтверждающих, что украинские товаропроизводители нарушили законодательство Таможенного союза или Российской Федерации. Такие документы российская сторона не предоставила", - цитирует его РБК-Украина.

В то же время, Валерий Мунтиян считает, что нельзя говорить о том, что проблемы с ввозом украинских товаров в РФ, являются следствием каких-либо заградительных мер. По его мнению, в данном случае речь идет, скорее, о процедурных моментах.

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"Существует ряд информационных сообщений от украинских предпринимателей об определенных проблемах с прохождением таможенных процедур в РФ в последние несколько дней", - отметил Валерий Мунтиян.

Он сообщил, что Украина проанализировала нормативно-правовую базу, на основании которой могло быть принято соответствующее решение нашим северным соседом.

"Действительно, есть общероссийский профиль риска на этапе регистрации декларации и определенный перечень предприятий, но сказать, что это (проблемы при ввозе украинских товаров в РФ) носит массовый характер и что есть подтверждающие документы, согласно которым в этот перечень внесены украинские предприятия или товары, на сегодня нельзя. Такими документами мы на сегодня не владеем", - подчеркнул Валерий Мунтиян.

Вместе с тем, он не отрицает, что проблема с ввозом украинских товаров в РФ действительно существует и премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству разобраться в данном вопросе и уже формируется соответствующая рабочая группа.

"Премьер-министр поручил разобраться, определиться с фактами и принять соответствующие меры по защите отечественных товаропроизводителей. Если такие вопросы и проблемы возникли, то нужно их урегулировать", - подчеркнул он.

В целом он отметил, что Минэкономразвития Украины проводит мониторинг ситуации с экспортом украинских товаров в РФ, а также активно сотрудничает с российской стороной по решению возникшей проблемы.