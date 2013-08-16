Мунтиян: Проблемы с экспортом - процедурный момент, а не заградительные меры
Украина не получала от российской стороны официальных документов, подтверждающих нарушение украинскими экспортерами норм законодательства Таможенного союза или непосредственного таможенного законодательства РФ.
Об этом сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.
"На сегодняшний момент нет документов, подтверждающих, что украинские товаропроизводители нарушили законодательство Таможенного союза или Российской Федерации. Такие документы российская сторона не предоставила", - цитирует его РБК-Украина.
В то же время, Валерий Мунтиян считает, что нельзя говорить о том, что проблемы с ввозом украинских товаров в РФ, являются следствием каких-либо заградительных мер. По его мнению, в данном случае речь идет, скорее, о процедурных моментах.
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"Существует ряд информационных сообщений от украинских предпринимателей об определенных проблемах с прохождением таможенных процедур в РФ в последние несколько дней", - отметил Валерий Мунтиян.
Он сообщил, что Украина проанализировала нормативно-правовую базу, на основании которой могло быть принято соответствующее решение нашим северным соседом.
"Действительно, есть общероссийский профиль риска на этапе регистрации декларации и определенный перечень предприятий, но сказать, что это (проблемы при ввозе украинских товаров в РФ) носит массовый характер и что есть подтверждающие документы, согласно которым в этот перечень внесены украинские предприятия или товары, на сегодня нельзя. Такими документами мы на сегодня не владеем", - подчеркнул Валерий Мунтиян.
Вместе с тем, он не отрицает, что проблема с ввозом украинских товаров в РФ действительно существует и премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству разобраться в данном вопросе и уже формируется соответствующая рабочая группа.
"Премьер-министр поручил разобраться, определиться с фактами и принять соответствующие меры по защите отечественных товаропроизводителей. Если такие вопросы и проблемы возникли, то нужно их урегулировать", - подчеркнул он.
В целом он отметил, что Минэкономразвития Украины проводит мониторинг ситуации с экспортом украинских товаров в РФ, а также активно сотрудничает с российской стороной по решению возникшей проблемы.